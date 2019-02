Topclubs Eredivisie ontbreken in Elftal van de Week

FC Groningen heeft de weg omhoog gevonden en staat inmiddels in het linkerrijtje. De Trots van het Noorden heeft na de winterstop slechts één keer verloren, uit bij PSV (2-1). Dit weekend was Groningen te sterk voor Feyenoord (1-0). Dat had mede te maken met sterk spel van Ritsu Doan en Ludovit Reis, die beiden een 7,5 scoren.

Zesklapper

Heracles liet niks over van promovendus Fortuna Sittard. De club uit Almelo kwam maar liefst zes keer tot scoren (6-0).

Het levert niet alleen drie punten op, maar ook drie plekken in het Elftal van de Week: Adrián Dalmau (8), Brandley Kuwas (7,5) en Tim Breukers (7)

Angstgegner

PSV heeft het traditioneel lastig uit bij angstgegner sc Heerenveen. De Eindhovenaren moeten daar vaak een nederlaag slikken. Dit keer ontsnapte de ploeg van Mark van Bommel in de blessuretijd daaraan (2-2). Doelman Warner Hahn was vaak een sta in de weg. Ondanks twee tegentreffers wist hij veel doelpogingen te pareren.

Het levert Hahn een hoog rapportcijfer op: 8. Zijn ploeggenoot en leider in de defensie, Deniel Høegh scoort een 7,5.

Telesport Elftal van de Week Ⓒ Telegraaf

Voetballer van het Jaar

Naast het Elftal van de Week houdt Telesport nog een ander klassement bij: Voetballer van het Jaar. Daarin zijn spelers van Ajax en PSV wel terug te vinden. De lijst wordt momenteel aangevoerd door de huidige topscorer van de Eredivisie: Luuk de Jong. De aanvoerder van PSV wordt op de voet gevolgd door twee ploeggenoten: Angeliño en Steven Bergwijn. De enige Ajacied in de top vijf is Matthijs de Ligt, die zijn vijfde plaats op de ranglijst moet delen met Jorrit Hendrix.