Marathon van Londen verplaatst van eind april naar begin oktober

Vanwege de uitbraak van het nieuwe coronavirus hebben de organisatoren besloten het hardloopevenement te verplaatsen naar zondag 4 oktober.

„De wereld bevindt zich in een ongekende situatie en worstelt met de pandemie van COVID-19. De volksgezondheid is ieders prioriteit”, stelt Hugh Brasher, directeur van de marathon in een verklaring.

Eerder werden onder meer al de marathons van Rotterdam, Parijs, Rome en Wenen uitgesteld of geschrapt.