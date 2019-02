’Zielloos hoe Feyenoord voetbalt’

„Moe word je inderdaad als je Feyenoord zielloos ziet voetballen bij FC Groningen. Helemaal nadat iedereen de polonaise liep na Ajax (6-2) en alle Feyenoorders beloofden de rest van het seizoen dezelfde intensiteit, veerkracht en bewijsdrang aan de dag te leggen. Woorden die achteraf niets waard blijken te zijn. Zoals zo vaak. Mentaal blijkt het dus moeilijk altijd hetzelfde te brengen”, aldus Driessen.

Wanprestatie

Driessen vindt dat veel Feyenoorders stuk voor stuk een wanprestatie leveren. „In De Kuip is niet eens sprake van wisselvalligheid, maar van een incidentele oprisping. Jordy Clasie krijgt alle vertrouwen van trainer Giovanni van Bronckhorst, maar is geen schim van de aanvoerder uit zijn eerste Feyenoord-periode. Clasie hoeft geen enkele verzekering af te sluiten, want niemand in de Eredivisie voetbalt zo risicoloos als hij. Wie Tonny Vilhena bekijkt, ziet iemand die heel hard werkt - of beter - draaft, maar tegelijkertijd grossiert in balverlies en foute keuzes. Iemand met zoveel wedstrijden in Feyenoord 1 zou toch eens rust in zijn spel moeten krijgen, anderen op sleeptouw nemen of sturing geven aan zijn team. Maar zulke kwaliteiten blijken ten enenmale te ontbreken bij Vilhena, die alleen patent heeft op uitblinken in De Kuip tegen Ajax en PSV. Alhoewel dat ook tegenvalt als je zijn spel in die duels tegen het licht houdt.”

