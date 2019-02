Verstappen terug in vertrouwde Red Bull-kleuren

De wagen, de RB15, was vorige week al te zien bij de presentatie op het circuit van Silverstone, maar bij die gelegenheid had hij een speciaal kleurtje gekregen: rood en donkerblauw.

Max Verstappen in de roodzwarte bolide van Red Bull. Ⓒ Red Bull

Het meest opvallende was de brede voorvleugel, maar de grootste verandering is natuurlijk de nieuwe motor van leverancier Honda, die Renault vervangt.

De Red Bull waarin Verstappen maandag zijn eerste officiele testronden rijdt, heeft de vertrouwde kleuren van Red Bull, geel, rood en donkerblauw. „We hebben er de afgelopen jaren steeds voor gekozen de wagen bij de kick-off een ander uiterlijk te geven. Maar we keren steeds snel terug naar de bekende kleuren, die zijn onderdeel van onze identiteit. We zijn daarmee de afgelopen vijftien jaar een makkelijk te herkennen icoon in de Formule 1-pits geworden”, liet het team weten.