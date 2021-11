Live Formule 1: Zware tegenvaller voor Max Verstappen in Qatar

Verstappen negeerde zaterdag in de slotfase van de kwalificatierace twee gele waarschuwingsvlaggen, het signaal dat hij langzamer moest gaan rijden. De Fransman Pierre Gasly stond met een lekke band stil op het circuit van Losail. In plaats daarvan reed de coureur van Red Bull op volle snelheid door in een poging om een nog snellere ronde te rijden. Voor het negeren van de vlaggen moest hij zich zondagochtend verantwoorden bij de stewards.

De Limburger gaf aan dat hij Gasly wel aan de kant had zien staan, maar verklaarde dat hij op zijn panelen in de cockpit van zijn Red Bull geen waarschuwingssignaal had doorgekregen. De stewards konden „sympathie” opbrengen voor dit verweer, maar wezen op de regels en die bepalen dat de coureur zelf verantwoordelijk is. Hij had beter op de potentieel onveilige situatie moeten inspelen.

Valtteri Bottas werd voor hetzelfde vergrijp gestraft. Omdat de Fin van Mercedes één gele vlag negeerde, moet hij drie plaatsen naar achteren. De Spanjaard Carlos Sainz van Ferrari, die ook bij de stewards langs moest omdat hij een gele vlag genegeerd zou hebben, werd niet gestraft.