Bayern mist sterkhouders tegen Liverpool

Daar wacht dinsdagavond een duel in de achtste finales van de Champions League met FC Liverpool. Boateng blijft thuis vanwege een maag- en darminfectie. Ribéry ontbreekt omdat zijn vrouw net is bevallen van hun vijfde kind. De Fransman reist zijn ploeg later achterna. Robben herstelt nog van een dijbeen- en heupblessure.

Wel erbij is Kingsley Coman, hoewel de 22-jarige Fransman vrijdag in het duel met FC Augsburg een blessure aan zijn linkervoet heeft opgelopen. In hoeverre hij in staat is te spelen dinsdag blijft onduidelijk. „Het ziet er iets beter uit”, zei technisch directeur Hasan Salihamidzic.

