Nederlander naar topteam in Formule 3

Viscaal werd vorig jaar al tweede in het Euro Formule 3-kampioenschap en in die klasse won hij ook de rookie-titel. Nu maakt hij dus de overstap naar het prestigieuzere FIA-kampioenschap, dat na de Formule 2 wordt gezien als het voorportaal richting de koningsklasse van de autosport: de Formule 1.

Juiste keuze

„HWA bleek de juiste keuze voor ons te zijn”, laat een opgetogen Viscaal wezen. „Ik heb goede verwachtingen wat betreft de samenwerking.”

Door de entree van Viscaal is Nederland vertegenwoordigd in de drie belangrijkste FIA-klassen. Natuurlijk met Max Verstappen als vaandeldrager in de Formule 1. Nyck de Vries rijdt komend seizoen opnieuw in de Formule 2, nu namens ART Grand Prix. Normaal gesproken komt ook Richard Verschoor er nog bij, in de Formule 2 of Formule 3.