Wake-up call voor AZ

Calvin Stengs (l.) namens AZ in actie tegen KV Oostende. De wedstrijd wordt gestaakt door zware regenval. Ⓒ BSR AGENCY

ALKMAAR - AZ kende in de jacht op de groepsfase van de Europa League tot woensdag een bovenmodale voorbereiding. Na de nederlaag tegen AA Gent en de opgelopen achterstand in het na rust door noodweer gestaakte duel tegen KV Oostende lijkt er enig onbehagen in de ploeg te zijn geslopen. Kortom: in Alkmaar zijn ze er drie dagen voor het Europese treffen met BK Häcken niet gerust op.