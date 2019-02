Video: Verstappen laat Honda-motor brullen

De nieuwe bolide werd vorige week bij de presentatie op het circuit van Silverstone al onthuld, maar bij die gelegenheid had de RB15 nog een speciale kleur gekregen: rood met donkerblauw. „We hebben er de afgelopen jaren steeds voor gekozen de wagen bij de kick-off een ander uiterlijk te geven. Maar we keren steeds snel terug naar de bekende kleuren, die zijn onderdeel van onze identiteit. We zijn daarmee de afgelopen vijftien jaar een makkelijk te herkennen icoon in de Formule 1-pits geworden”, luidde de verklaring vanuit de teamleiding.

De fans kijken reikhalzend uit naar het nieuwe seizoen, dat op zondag 17 maart in Australië officieel van start gaat. Eerst strijken de coureurs de komende twee weken neer in Barcelona voor de testdagen. Verstappen trapte maandagochtend voor Red Bull Racing als eerste af. Zijn teamgenoot Pierre Gasly mag dinsdag aan de bak, waarna het woensdag weer de beurt is aan Verstappen en op donderdag sluit Gasly de eerste testweek voor Red Bull af.

Bekijk hieronder de eerste beelden van Max Verstappen in Barcelona:

De grootste verandering bij Red Bull is natuurlijk de nieuwe motor van leverancier Honda. Red Bull verbrak vorig jaar de jarenlange samenwerking met motorleverancier Renault en hoopt vanaf dit jaar met Honda een serieuze gooi naar de wereldtitel te doen. In de voorgaande jaren waren Mercedes en Ferrari op de meeste circuits sneller. Verder is de brede voorvleugel één van de opvallende dingen.

Verstappen rijdt maandag nog de hele dag in Barcelona. Later op de avond zal hij met een eerste reactie komen. Meer updates volgen hier later.