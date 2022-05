Wijndal vraagteken voor return tegen Heerenveen

AZ stond tot de 90e minuut met 2-1 voor, maar verloor de wedstrijd toch nog. „We speelden een zeer verdienstelijke partij”, aldus Jansen. „Tot de 90e minuut is er eigenlijk geen centje pijn en hebben we nergens last van.” Na de gelijkmaker zag de trainer zijn ploeg toch in de problemen komen. „Als je wat meer de rust bewaart blijf je daar van weg. Maar dat krijgen we niet voor elkaar en vervolgens valt hij op fraaie wijze alsnog binnen.”

„We hebben alle vertrouwen in de returnwedstrijd, ondanks alle negatieve emoties die natuurlijk wel boven komen drijven”, is de trainer toch van mening. „We hebben aangetoond dat we in staat zijn Heerenveen de baas te zijn.”

Heerenveen-trainer Ole Tobiasen ziet AZ nog steeds als favoriet. „Nog steeds hebben we niets te verliezen”, zegt hij op de website van zijn club. „AZ moet. Het is maar één goal verschil. We rekenen onszelf zeker nog niet rijk. Het kan nog steeds alle kanten op.”

Het duel begint zondag om 14.30 uur in Alkmaar. De andere halve finale is tussen Vitesse en FC Utrecht.