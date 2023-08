Wereldster McLaughlin laat WK aan zich voorbij gaan

De olympisch en wereldkampioene op de 400 meter horden, die in Boedapest op de 400 meter vlak wilde uitkomen, heeft te kampen met een ‘klein knieprobleem’. ,,Na consult met mijn dokters en coaches is duidelijk dat ik dit probleem moet oplossen zodat ik volledig fit kan zijn voor de Spelen van volgend jaar’’, schrijft McLaughlin. ,,Ik kijk er naar uit om iedereen binnenkort weer terug te zien op de baan.’’

McLaughlin versloeg Femke Bol de afgelopen twee jaar twee keer op de 400 meter horden, maar was nu was ze van plan een gooi te doen naar het goud en het wereldrecord op de 400 meter vlak. Dat is het onderdeel waarin de Nederlandse Lieke Klaver tot de wereldtop behoort.

Geen clash met Bol?

Het knieprobleem van McLaughlin kan heel goed tot gevolg hebben dat de aangekondigde clash met Bol na de WK ook niet door zal gaan. In de afgelopen week werd gemeld dat de twee snelste vrouwen ter wereld op de 400 meter horden elkaar op 8 september gaan treffen op de Memorial Van Damme, een Diamond League-ontmoeting in Brussel. De kans is nu groot dat de kieskeurige Amerikaanse afzegt, al rept ze in haar korte mededeling over een ‘klein issue’.