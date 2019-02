’Geen Van Dijk, geen probleem’

Van Dijk heeft dit seizoen nog geen minuut gemist bij The Reds, maar is voor het eerste duel met Bayern geschorst. De Nederlander wordt in Engeland gezien als een van de belangrijkste pionnen van manager Jürgen Klopp, die dus enigszins moet schuiven in zijn achterhoede.

Geen probleem

Liverpool kampt namelijk met wat defensieve problemen. Naast de afwezigheid van Van Dijk zitten de andere centrale verdedigers, Joe Gomez en Dejan Lovren, nog in de ziekenboeg. Dat baart Becker echter geen zorgen. „Al onze verdedigers hebben dit seizoen al minuten gemaakt”, zegt de Liverpool-doelman tegen Premier League Productions. „Als de een de ander vervangt, is dat geen probleem”, aldus de Braziliaan over de vervanger van Van Dijk.

Mogelijk wordt dat zijn landgenoot en middenvelder Fabinho, die vaker een linie is teruggeschoven om het gat in de achterhoede te vullen. „We kennen elkaar en communiceren goed”, vertelt Becker vol zelfvertrouwen over de hele Liverpool-verdediging.

„We weten dat ze (Bayern München, red.) een sterke ploeg hebben, maar onze trainer weet alles van ze”, meldt de international over zijn trainer Jürgen Klopp, die vaak tegenover Bayern stond in zijn tijd manager bij Borussia Dortmund.

Gehavend

Liverpool is niet de enige ploeg die gehavend aan de knockout-fase van de Champions League begint. Arjen Robben is nog steeds niet volledig hersteld en Jerome Boateng kampt met een maag -en darminfectie. Kingsley Coman lijkt daarentegen net op tijd fit te zijn.

