Tegenvaller voor Vermaelen

De Belgische verdediger mist het duel in de achtste finales van de Champions League wegens een blessure aan zijn rechterbeen.

Vermaelen deed zaterdag in de competitie nog de gehele wedstrijd mee tegen Real Valladolid (1-0). De 33-jarige oud-speler van Ajax keerde eind januari terug van een blessure. Vermaelen stond dit seizoen meerdere keren aan de kant.

Samuel Umtiti is wel meegegaan richting Frankrijk. De Franse international is hersteld van een blessure aan zijn linkerknie. Umtiti kwam eind november tegen Atlético Madrid voor het laatst in actie voor Barcelona in La Liga.