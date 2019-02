Geheimzinnigheid hoort erbij tijdens testdagen F1

Max Verstappen flitst over het circuit. Ⓒ REUTERS

BARCELONA - Het Formule 1-seizoen is dan eindelijk begonnen. Een klein beetje, tenminste. Voor echte conclusies is het tijdens de eerste van in totaal acht testdagen nog te vroeg. In Barcelona proberen de teams vooral hun nieuwe auto’s zo goed mogelijk te leren kennen richting de eerste race over een kleine maand in Melbourne.