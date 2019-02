Turnster Van Gerner naar Europese Spelen

Dat wordt het eerste grote optreden voor de Emmeloordse die de WK afgelopen najaar in Doha miste vanwege een achillespeesblessure. Eythora Thorsdottir, die eveneens ontbrak op de WK, neemt in april deel aan de EK. In het Poolse Szczecin krijgt ze gezelschap van Sanna Veerman en Tisha Volleman. Thorsdottir, die een handblessure had, stond eind vorig jaar al weer op de wedstrijdvloer.

Bondscoach Gerben Wiersma heeft ervoor gekozen geen kwalificatiewedstrijden te organiseren, maar de turnsters voor toernooien aan te wijzen. Het voorjaar staat voor de Nederlandse turnsters vooral in het teken van de WK waar in het najaar olympische kwalificatie kan worden afgedwongen.

Ter voorbereiding op de EK komen Thorsdottir, Veerman en Volleman half maart in actie bij de DTB Pokal in Stuttgart. Veerman turnt begin maart een meerkamp uit de wereldbekercyclus in het Amerikaanse Greensboro. Elze Geurts en Kirsten Polderman nemen deel aan de Universiade in juli in Napels.

De Nederlandse mannen turnen op 10 maart in Amsterdam een kwalificatiewedstrijd voor de Europese kampioenschappen. Bondscoach Bram van Bokhoven maakt een week later zijn selectie bekend. Deze week komen Casimir Schmidt, Bram Louwije, Bram Verhofstad en Epke Zonderland uit op een wereldbekerwedstrijd in het Australische Melbourne.