Schaatser Thomas Krol: piloot op het ijs

Ⓒ FOTO MATTY VAN WIJNBERGEN

Als de klappen op de ijsvloer van de Utah Olympic Oval volgende week net zo zuiver zijn als de vaste hand waarmee hobby-piloot Thomas Krol twintig kilometer noordelijker ’even’ een Boeing 747-400 aan de grond zet, dan bungelt er zeker schaatsgoud om zijn nek bij de WK afstanden in Salt Lake City. Dat laatste vindt-ie overigens een grotere prestatie dan een toestel van zeventig meter lengte en 180.000 kilo zonder brokken te laten landen. „Ja joh, het vliegveld van Salt Lake City is een makkie. De KLM zou heel blij met me kunnen zijn…”