Renstal Williams: ’Buitengewoon teleurstellend’

„Dat is natuurlijk buitengewoon teleurstellend”, aldus Claire Williams, teambaas van de Engelse renstal. Aanvankelijk zou Williams alleen de eerste testdag overslaan, maar de werkzaamheden duren langer dan gepland.

Het Formule 1-seizoen begint op 17 maart in Australië. Daarvoor zijn er in totaal acht testdagen in Barcelona. Williams, met coureurs Robert Kubica en debutant George Russell, hoopt op betere resultaten dan het afgelopen jaar.

