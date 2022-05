Van Bronckhorst verliest Europa League met Rangers na strafschoppen

Van Bronckhorst krijgt zaterdag weer een kans op een prijs met Rangers. Heart of Midlothian is dan de tegenstander in de eindstrijd van de Schotse beker. De oud-coach van Feyenoord moest vorige week de titel in de Schotse competitie aan Celtic laten.

Eintracht Frankfurt was een keer eerder succesvol in Europa, met de winst van de UEFA Cup in 1980.

In een kolkend Estadio Ramón Sánchez Pizjuán was het Eintracht dat voor rust het betere van het spel had. Het eerste serieuze gevaar van Rangers was er pas na 25 minuten. Een schot van buiten het strafschopgebied van Joe Aribo ging maar net naast het Duitse doel. Daarvoor kwam de meeste dreiging van de Duitsers. Er waren wat kansjes van Ansgar Knauff en Glenn Kamara. Het initiatief bleef in de eerste helft bij Eintracht. Een lange solo van Filip Kostic, die in het verleden het shirt van FC Groningen droeg, had meer verdiend. De bal ging voorlangs. Aan de kant van Rangers was er nog een kopbal van John Lundstram die Kevin Trapp over de lat tikte.

In de openingsfase was er nog even schrik toen aanvoerder Sebastian Rode van Eintracht een been van een Rangers-speler in zijn gezicht kreeg. Hij hield er een bloedende wond aan over. Uiteindelijk kon hij verder met zijn hoofd in het verband.

Na de rust kwam Frankfurt als beste uit de kleedkamer. Een schot van Jesper Lindstrøm ging maar net naast. Geheel tegen de verhouding in kwam Rangers in de 57e minuut op voorsprong via Joe Aribo die niet aarzelde toen hij na een glijpartij in de Duitse defensie alleen op doelman Trapp af ging en beheerst scoorde: 1-0.

Met nog ruim 20 minuten op de klok werd het weer gelijk. Rafael Borré tekende op aangeven van Kostic voor de 1-1. Even daarvoor had Frankfurt al een grote kans op de gelijkmaker, maar de bal van Glen Kamara ging toen maar net over. De spanning bij beide supportersgroepen, die vaak gebroederlijk bij elkaar zaten, was steeds meer te snijden, maar gescoord werd er niet meer in de reguliere speeltijd. Het werd verlengen in Sevilla.

Slijtageslag

Uitgespeelde kansen waren er nauwelijks in de verlenging. De vermoeidheid nam toe en de ruimtes werden groter zonder dat een van de ploegen daarvan wist te profiteren. Het was de spanning die het stadion in zijn greep bleef houden. Pas in de allerlaatste minuten was het dan toch bijna raak voor Rangers, maar Trapp redde uitmuntend op een schot van Ryan Kent. De strafschoppenserie bracht uiteindelijk de beslissing en daarin profiteerde Eintracht van een gemiste penalty van Aaron Ramsey.