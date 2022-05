Max Verstappen start GP van Spanje als tweede, Leclerc verovert pole

Door onze Telesportredactie Kopieer naar clipboard

Verstappen tijdens de kwalificatie in Barcelona. Ⓒ ANP/HH

BARCELONA - Max Verstappen start zondag de Grand Prix van Spanje vanaf de tweede plaats. In de kwalificatie moest de 24-jarige Nederlander alleen Charles Leclerc voor zich dulden. Carlos Sainz start als derde. Er had voor de Nederlander meer ingezeten, maar hij moest in het laatste deel van de kwalificatie zijn tweede ronde afbreken, vanwege plotseling verlies van vermogen, naar aanleiding van een probleem met het DRS-systeem.