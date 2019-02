Video: Megacrash bij start NASCAR-seizoen

Terwijl de snelheden rond de 200 kilometer per uur lagen knalden 21 auto’s op en over elkaar. Wonder boven wonder kwamen alle deelnemers er zonder verwondingen vanaf. Uiteindelijk haalden slechts negentien bolides de finish.

Paul Menard veroorzaakte The Big One, zoals een enorme crash wel vaker wordt aangeduid. De Amerikaam raakte de auto van Matt DiBenedetto,. Die veroorzaakte vervolgens een enorme kettingbotsing.

Denny Hamlin kroonde zich tot winnaar. Het was de 33e zege uit zijn carrière.

Bekijk hieronder beelden van de megacrash.