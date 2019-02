Berizzo moet Paraguay naar WK helpen

De oud-trainer van Athletic Bilbao is maandag aangesteld als bondscoach van het Zuid-Amerikaanse land.

Berizzo is de opvolger van Juan Carlos Osorio. De Colombiaan stapte afgelopen week wegens privéomstandigheden op. Osorio was slechts vijf maanden in dienst en speelde met Paraguya slechts één oefenwedstrijd, in november tegen Zuid-Afrika (1-1).

Berizzo werd in december ontslagen bij Athletic Bilbao. De 49-jarige Argentijn was eerder ook trainer bij onder meer Celta de Vigo en Sevilla.

De Paraguayaanse bond had haast met het aanstellen van een opvolger voor Osorio. In juni is de Copa America in Brazilië. Paraguay is ingedeeld in een groep met Qatar, Argentinië, en Colombia. Qatar, organisator van het komende wereldkampioenschap, doet mee op uitnodiging.