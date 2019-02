Teambaas van Verstappen: ‘Dit is voor mij een vreemd jaar’

,,Onze coureurs samen zijn nog niet zo oud als ik. Dat voelt toch een beetje vreemd”, lacht de 45-jarige Horner, die met de 21-jarige Max Verstappen en Pierre Gasly (23) een zeer jong koppel moet managen. ,,En dat terwijl ik zelf een van de jongste teambazen ben. Maar goed, leeftijd is irrelevant. Het gaat erom dat je snel en een teamplayer bent.

Horner wijst tijdens de eerste testdag in Barcelona op de ontwikkeling van Verstappen. ,,Max heeft vorig jaar een heel indrukwekkende campagne gedraaid. Als hij dat dit jaar door kan zetten, is hij fenomenaal sterk. Pierre heeft misschien wat tijd nodig, maar we kennen hem natuurlijk goed. Een ideaal moment is er nooit. Je moet de kans grijpen als die zich voordoet.”

Over de kansen van Red Bull en de samenwerking met Honda houdt Horner de kaarten nog tegen de borst. ,,Je weet ook niet wat de andere teams hebben gedaan tijdens de winter. Hoe we ervoor staan? Vraag me dat aan het einde van volgende week nog maar eens.”