Zweedse routinier naar De Graafschap

De club uit Doetinchem heeft de 1.88 meter lange Zweed tot het einde van het seizoen vastgelegd, met een optie voor nog een jaar. Trainer Henk de Jong kan de 28-jarige Scandinaviër, die transfervrij was, zowel op het middenveld als in de aanval posteren.

Bahoui speelde onder meer bij AIK Solna, Al Ahli, Hamburger SV en het Zwitserse Grasshopper Club Zürich. Hij kwam tevens uit voor de Zweedse nationale ploeg.

Volgens manager voetbalzaken Peter Hofstede van De Graafschap heeft zijn club met Bahoui een „buitenkansje” in huis gehaald. „Wij wisten dat zijn contract in Zwitserland op 1 februari is ontbonden en hebben direct gereageerd. Hij heeft ruime internationale ervaring, is fysiek sterk en ziet het spel goed. Een speler die niet alleen kan scoren, maar ook de nodige assists geeft.”