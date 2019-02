Handbalsters nog zonder Snelder

De Franse trainer, die eerder deze maand werd aangesteld als opvolger van Helle Thomsen, stuurde 22 speelsters een uitnodiging voor Oranje.

Danick Snelder ontbreekt nog in het keurkorps. De aanvoerster moest eind vorig jaar het EK in Frankrijk aan zich voorbij laten gaan vanwege een rugblessure. Oranje behaalde brons bij dat toernooi.

De Nederlandse vrouwenploeg speelt op 22 maart een oefeninterland tegen Duitsland in Groningen. Het MartiniPlaza is voor dat duel uitverkocht. Een dag later treffen beide landen elkaar opnieuw, in het Duitse Oldenburg.

Mayonnade heeft een aantal jeugdige talenten in zijn selectie opgenomen. Harrie Weerman, oud-bondscoach van de Nederlandse mannenploeg, is een van zijn assistenten in de technische staf.