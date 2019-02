Video: Man ontsnapt aan dramatische botsing op bobsleebaan

De man kwam de baan op omdat hij had gehoord dat de bob van de afvaarding uit Monaco was gekanteld. Dat klopte, maar wat hij niet wist was dat de slee inmiddels weer recht stond en met een sneltreinvaart naar beneden kwam.

Op het laatste moment kan de man een aanvaring met de bob, die met ruim honderd kilometer per uur naar beneden raasde, voorkomen. Met een knappe reflex sprong hij over de omheining en bracht zichzelf in veiligheid. „Wat doet deze man?”, vroeg een tv-commentator zich af.

Bekijk hieronder de beelden: