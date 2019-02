Verstappen na 128 rondes: ‘So far so good’

,,We hebben best veel rondes kunnen rijden. Daar ben ik blij mee, maar het is pas de eerste dag. Echt veel kan ik dus nog niet zeggen. Maar: so far so good”, aldus Verstappen, die de vierde tijd van de dag noteerde. Veel zegt dat echter nog niet.

,,We moeten de auto en motor beter leren kennen. Niemand rijdt nog voluit. Natuurlijk zijn er nog dingen om te verbeteren, maar dat zullen de andere teams ook hebben. Op zich was het redelijk oké, dus.”

Dinsdag stapt Verstappens nieuwe teamgenoot Pierre Gasly voor het eerst in de RB15. Woensdag is het weer de beurt aan Verstappen op het Circuit de Catalunya.

Bekijk ook: Geheimzinnigheid hoort erbij tijdens testdagen F1