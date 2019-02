Van Gerwen heeft Taylor-record nu al te pakken

Mighty Mike won afgelopen zaterdag in Wigan de Players Championship 3, onderdeel van de ProTour. Door zijn zege in de finale op Ian White pakte hij zijn 71e ProTour-zege, waardoor hij The Power, zestienvoudig wereldkampioen, voorbij is gegaan. Taylor won er 70 in zijn dartscarrière.

De Britse darter behaalde dit aantal in 87 finales. Van Gerwen heeft nu 71 titels gewonnen in 86 finales, waaruit dus blijkt dat hij er minder tijd voor nodig heeft gehad om het record te pakken. Mighty Mike pakte zijn eerste ProTour-titel in februari 2012.

Na de Brabander en Taylor is er een gapend gat naar nummer drie op deze lijst: Gary Anderson met 30 titels.

