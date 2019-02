Inbraak bij Barça-aankoop

Maar terwijl hij aan het voetballen was, veranderde die droom in een nachtmerrie, want tijdens de wedstrijd werd er ingebroken in zijn huis. Dieven gingen aan de haal met spullen die in totaal zo’n 300.000 euro waard bleken.

Lionel Messi scoorde zaterdag tegen Valladolid vlak voor de pauze het enige doelpunt van de avond via een strafschop, laat in de tweede helft miste de Argentijn nog een tweede penalty. Boateng mocht in zijn eerste thuiswedstrijd als FC Barcelona-speler in de basis starten, maar kon niet overtuigen in de spits en werd na een uur vervangen door Luis Suarez.

De grootste ontgoocheling voor Boateng kwam er echter na de wedstrijd: dieven maakten gebruik van zijn afwezigheid om tijdens de wedstrijd in te breken in zijn huis. Ze gingen aan de haal met een buit die zo’n 300.000 euro waard was, voornamelijk juwelen maar ook luxehorloges en cash geld.