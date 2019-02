Vettel lyrisch over Ferrari: ’Bijna perfectie’

De Duitse coureur reed met zijn ’SF 90’ de snelste tijd en de meeste rondes op het circuit van Barcelona. Na afloop was hij erg content over de testdag. „De wagen doet wat ik wil”, verklaarde hij tegen Motorsport.com.

Vettel vervolgt: „Het was ongelofelijk, ik denk dat de bolide het echt heel goed deed. We hadden geen problemen waardoor we geen tijd verloren. We hebben precies kunnen doen wat we wilden. En eigenlijk zelfs nog een beetje meer.”

Wel geeft de viervoudig wereldkampioen Formule 1 toe dat dat het nog wel erg vroeg in het seizoen is. „Over een paar weken heb je hier allemaal niets aan. Maar voor nu, grote complimenten aan iedereen binnen Ferrari. Hoe ze de nieuwe regels getackeld hebben; dat zit dicht tegen perfectie aan.”