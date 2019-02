’Mike Tyson wilde boksen tegen gorilla’

Zo heeft hij nu onthuld dat hij ooit 10.000 dollar bood om met een zilverruggorilla te mogen vechten. De dierentuin weigerde echter.

Tyson was onklopbaar eind jaren 80. Iron Mike werd driemaal wereldkampioen bij de zwaargewichten. Maar naast al die successen liet hij zich ook gelden buiten de ring. Zo had hij een fascinatie voor wilde dieren en hield hij onder meer een tijger als huisdier.

Onschuldige baby

Toen hij in 1986 met zijn toenmalige vriendin Robin Givens de dierentuin van New York wilde bezoeken, huurde hij meteen de hele dierentuin af om na sluitingstijd ongestoord de dieren te kunnen bewonderen.

Toen hij langs de zilverruggorilla’s wandelde, zag hij hoe een mannetje de overige dieren aanviel. Meteen bood hij de eigenaar 10.000 dollar (zo’n kleine 9.000 euro, red) aan om de kooi in te mogen gaan en zelf tegen de gorilla te mogen vechten.

„Toen we bij de gorillakooi kwamen, was daar een grote zilverruggorilla die al de andere gorilla’s pestte”, vertelt Tyson in The Sun. „Ze waren zo sterk, maar hun ogen waren als die van een onschuldige baby. Ik bood de eigenaar 10.000 dollar om de kooi te openen om die gorilla in te maken! Hij weigerde.”