United schakelt bekerhouder Chelsea uit

De ploeg van coach Ole Gunnar Solskjaer schakelde bekerhouder Chelsea in Londen uit. De bezoekers wonnen op Stamford Bridge verdiend met 2-0.

Bij de rust leidde ManUnited al met 2-0 door treffers van Ander Herrera en Paul Pogba. Beiden hadden succes met een kopbal. Bij de eerste treffer kwam de assist van Pogba, bij de tweede goal verrichtte Marcus Rashford het voorbereidende werk.

Met de winst nam Manchester United revanche voor de nederlaag vorig jaar in de finale van de FA Cup tegen Chelsea (0-1). De ploeg van Solskjaer herstelde zich bovendien van de voorgaande thuisnederlaag tegen Paris Saint-Germain in de Champions League (0-2). Dat was de eerste verliespartij onder de Noorse trainer in diens eerste twaalf duels als opvolger van de ontslagen José Mourinho.