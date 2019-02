Europese voetballeiders: ’FIFA wil te snel’

Daarbij willen deze 'stakeholders' volledige openheid van zaken wat betreft de sportieve en financiële gevolgen die daarmee samenhangen.

Vertegenwoordigers van de UEFA, de clubs (ECA), de nationale en Europese competities en de spelersvakbond (FIFPro Europa) kwamen in Nyon bijeen om vooral over de ambitieuze plannen van wereldvoetbalbond FIFA te praten. Na de vergadering maakten de betrokken partijen in een gezamenlijke verklaring bekend dat de huidige voorstellen voor een sterk uitgebreid WK voor clubs en een mondiale Nations League ,,onaanvaardbaar'' zijn.

De FIFA wil vanaf 2021 elke twee jaar een mini-WK voor acht landen houden, als apotheose van een mondiale Nations League, en het jaarlijkse WK voor clubs uitbreiden naar 24 deelnemers. Een groep investeerders zou daar liefst 25 miljard dollar voor overhebben. Vooral in Europa is er veel weerstand tegen deze FIFA-plannen.