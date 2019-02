Verstappen trapt (nog) op rem

Waarom zou Verstappen met zoveel onzekerheden nu ook al hoog van de toren blazen? Om een eventuele gewaagde uitspraak over een paar maanden van menigeen vast en zeker als een boemerang terug te krijgen. Nee, het is geen onwil of een kwestie van indekken. De coureur weet in dit stadium simpelweg nog niet hoe hij en Red Bull Racing er precies voorstaan. Zoals dat ook voor de andere negen teams geldt. Daarvoor zijn de imperfecties nog in te grote mate aanwezig en de aanpassingen aan de auto’s te groot.

Aan tijden kan zeker nu nog weinig worden afgelezen. Sebastian Vettel rijdt met Ferrari traditiegetrouw veel rondes (169) en noteert de snelste tijd, vermoedelijk met minder benzine dan de andere coureurs. Verstappen noteert de vierde tijd van de dag en komt ook nog tot liefst 128 rondes. Ter vergelijking, dat is bijna een verdubbeling ten opzichte van zijn eerste testdag vorig jaar. Toen onder veel koudere omstandigheden en op een dag met veel meer problemen.

Tegenstrijdig genoeg is Verstappen dit jaar een stuk minder uitgesproken dan destijds, toen hij gelijk positief was over de balans in de auto. Dat valt te verklaren door de slechte ervaringen van weer een jaar eerder (2017) en de minder grote aanpassingen aan zijn bolide. Nu krijgen hij en zijn engineers vooral veel huiswerk mee na de eerste schooldag. Mogelijk is er volgende week in deel twee van de testsessies iets meer te zeggen over de kansen voor het nieuwe seizoen. Verstappen heeft er nu nog even geen boodschap aan dat De Vraag der Vragen, ’kan hij meedoen om de wereldtitel?’, continu gesteld blijft worden. Met zijn geweldige reeks in de tweede seizoenshelft van 2018 heeft hij er zelf voor gezorgd dat zijn status nog groter is geworden.

De samenwerking met de Japanse fabrikant verloopt uitstekend, zo roept iedereen bij Red Bull en Honda in koor. Het optimisme zorgt voor nieuwe energie binnen het team van Verstappen, maar garanties qua snelheid en niet te vergeten betrouwbaarheid biedt het nog geenszins. Ook dat weet Verstappen als geen ander. „We zien in Melbourne wel hoe goed de auto daadwerkelijk is”, zo is hij kraakhelder, om het vervolgens toch weer allemaal niet mooier te maken dan het op dit moment is. „Op zich was het redelijk oké. So far so good.”