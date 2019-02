Red Bull-baas onder indruk van aanpak Honda

Dat wil overigens niet zeggen dat Horner zijn bedenkingen heeft. Zo aan het begin van het seizoen straalt ook hij uiteraard zelfvertrouwen uit en zijn de complimenten voor de nieuwe motorleverancier Honda er in overvloed. „We weten niet wat de anderen hebben gedaan, maar we zijn erg onder de indruk van de aanpak van Honda en de progressie die is geboekt. Voor ons is Honda een vitaal stukje van de puzzel om competitief te zijn. Niet alleen dit jaar, maar ook volgend jaar. We zijn echt partners. Dit is geen snel proces, maar onze relatie moet gedurende de tijd nog groeien.”

Horner moet er zelf ook wel om lachen dat hij als toch niet bepaald oude teambaas (45 jaar) het qua leeftijd toch aflegt tegen zijn coureurs Max Verstappen (21) en Pierre Gasly (23) samen. „Dat is toch een beetje vreemd”, knipoogt Horner in een overvolle hospitality-ruimte van Red Bull. „Als Max de lijn van vorig jaar doorzet, is hij fenomenaal sterk. Leeftijd is uiteindelijk irrelevant.”