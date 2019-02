’Ken momenteel geen land dat zoveel potentieel in wielrennen heeft’

— Medellin wordt de stad van de eeuwige lente genoemd. Een metropool met ruim 2,6 miljoen inwoners die sinds de dood van drugsbaron Pablo Escobar langzaam overeind krabbelt. De afgelopen week werd rondom deze stad aan de flanken van het Andes-gebergte nogmaals duidelijk hoe ongekend populair wielrennen in Colombia is. Met sterren als Naïro Quintana, Egan Bernal, Fernando Gaviria, Rigoberto Uran, Esteban Chavez en Miguel-Angel Lopez beleeft de sport zijn hoogtijdagen. De Telegraaf reisde naar het land van de ’Adelaars van de Andes’ en ontdekte dat het Colombiaanse wielrennen volop in de bloei staat.