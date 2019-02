KNVB pikt Tagliafico en Ziyech goals af

De KNVB heeft de treffers afgepikt, nadat scheidsrechter Siemen Mulder de tv-beelden had teruggekeken. Gervane Kasteneer en Erik Palmer-Brown verschenen in de plaats van Tagliafico en Ziyech op het wedstrijdformulier als (eigen) doelpuntenmakers.

Met zijn beslissing lijkt Mulder, die voor de 1-0 overduidelijk hands over het hoofd zag, werd gecorrigeerd door de VAR en toch al niet zijn beste dag had, tegen de UEFA-richtlijnen in te gaan.

Een treffer moet op naam van de speler blijven als de bal – zonder tussenkomst van een ander – al richting doelvlak was gegaan. Daar was in beide gevallen sprake van. Tagliafico en Ziyech kunnen het (verkeerde) besluit bij de KNVB aanvechten.