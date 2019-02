’Memphis soms geweldig en soms niet goed’

Zo’n hoog verwachtingspatroon doet de Nederlandse international weinig, maar vanavond kan de ex-PSV’er zich wel laten zien op het hoogste sportieve podium. In de achtste finales van de Champions League komt vanavond Barcelona langs in Lyon.

Een geweldig affiche voor de Nederlander en collega-international Kenny Tete. Of beide Oranje-klanten in de basis starten, liet trainer Bruno Genesio nog niet los. Depay draait minder dan vorig seizoen bij Lyon, toen hij 22 officiële doelpunten maakte. Dit seizoen blijft de aanvaller vooralsnog steken op zes treffers. Z’n laatste goal maakte Depay in november vorig jaar. Rafael in Omnisport: „Memphis moet geweldige wedstrijden afwisselen met goede duels, maar nu speelt hij soms geweldig en soms helemaal niet goed. Daar moet hij verandering in brengen, want hij is een geweldige prof.”