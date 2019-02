’We mogen winnen wel wat belangrijker maken’

Dirk Kuyt in duel met Lionel Messi tijdens de halve finale van het WK 2014 Ⓒ Hollandse Hoogte

ROTTERDAM - ,,In het Nederlandse voetbal blijven we roepen dat kansen voortkomen uit goed voetbal. Dat is ook de filosofie van Ajax. Maar in het Nederlandse voetbal en in de totale opleiding mogen we winnen best wat belangrijker maken”, zegt Dirk Kuyt in zijn column in De Telegraaf.