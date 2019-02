’Manchester City heeft grote prijs nodig’

„Als je bij de internationale elite wilt horen, heb je deze prijs nodig. Als dat gebeurt, zal de club een nieuw tijdperk binnentreden en komt de club op gelijke hoogte met Real, Barcelona, Bayern of Juventus, clubs die nu nog een trapje hoger staan”, aldus de middenvelder. „Misschien niet vanwege de manier waarop ze voetballen, maar wel als club.”

In de laatste vijf seizoenen in de Champions League werd City drie keer uitgeschakeld in de achtste finales. In 2016 haalde de club de halve finales, waarin Real Madrid toen te sterk was. Vorig jaar verloor de ploeg in de kwartfinales van Liverpool.

De Engelse landskampioen neemt het woensdag in de achtste finales op tegen het Duitse Schalke 04.