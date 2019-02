Sarri: ’We speelden verwarrend voetbal’

Manchester United bleek maandagavond op Stamford Bridge met 2-0 te sterk.n In spreekkoren van teleurgestelde supporters van Chelsea moest Sarri het ontgelden. Samen met die van Manchester United zongen ze dat Sarri zou worden ontslagen.

„Ik maak me zorgen om het resultaat, maar niet om de reactie van de fans, omdat ik de situatie snap. Ik snap de fans omdat het resultaat niet goed was en we uit de beker liggen.”

Sarri maakt zich nog steeds geen zorgen om zijn eigen baan. „Ik zou mij pas echt heel erg zorgen maken als ik in de tweede divisie in Italië was. Maar niet nu'', aldus de Italiaanse trainer, die zeven maanden geleden werd aangesteld.

Volgens Sarri ligt de oplossing bij de spelers, die meer agressie en toewijding op het veld moeten laten zien. ,,Het is allemaal heel simpel. Als we er dan in slagen drie of vier wedstrijden op rij te winnen, dan wordt het allemaal een stuk makkelijker.''