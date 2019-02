’Liverpool-fans winnen liever Premier League’

De manager werd door een journalist voor een lastig dilemma gesteld. „Een Liverpool-fan liet ons weten dat hij zich met alle liefde laat platwalsen door Bayern München als jij hem het kampioenschap kan garanderen.”

Klopp: „Ik weet niet goed wat ik daarop moet zeggen. Het is duidelijk dat als de Liverpool-fans zouden moeten kiezen, ze liever de Premier League winnen. Maar we spelen nu in de Champions League en zij verwachten van ons dat we ook daarin goed spelen. Dus laten we maar gewoon blij zijn dat we niet hoeven te kiezen.”

Bekijk ook: Klopp hoopvol over Wijnaldum