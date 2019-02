Live extra - Krakers in Champions League

Volg beide duels van minuut tot minuut via onze uitgebreide livewidget

Georginio Wijnaldum is de enige Nederlander die de grasmat van Anfield betreedt. Virgil van Dijk (schorsing) en Arjen Robben (blessure) zijn er zeker niet bij

Barcelona stelt zich in op een zwaar tweeluik met Olympique Lyon in de achtste finales van de Champions League. „Het is een grote uitdaging voor ons. Maar wij zijn gretig en klaar voor de strijd”, zei coach Ernesto Valverde aan de vooravond van het eerste duel in Frankrijk.