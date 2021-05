Antony mee op trainingskamp olympische ploeg Brazilië

Ajax is op de hoogte van de trainingsstage van Antony. Volgens een woordvoerder mag hij in deze periode trainen met nationale ploegen. Ajax laat Antony zoals al bekend was, net als alle andere spelers van het eerste elftal, niet aan de Spelen in Tokio deelnemen. Clubs zijn niet verplicht om spelers af te staan voor de Olympische Spelen.

Trainer Erik ten Hag wil met een zo sterk mogelijke ploeg aan het nieuwe seizoen beginnen. De finale van het voetbaltoernooi op de Spelen wordt op 7 augustus gespeeld. Ajax opent op 8 augustus het nieuwe seizoen met een wedstrijd tegen PSV om de Johan Cruijff Schaal.

Bekijk ook: Ajax staat Antony niet af voor Olympische Spelen