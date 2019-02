Veldrijdster Wyman zet er een punt achter

De 37-jarige Britse won in haar carrière twee Europese titels. Ze behaalde bij de wereldtitelstrijd in 2014 in Hoogerheide brons, achter kampioene Marianne Vos.

„Ik heb elke kans gegrepen en zelfs meer dan dat”, aldus de Britse op de website van haar team. „Ik heb het kleine beetje talent dat ik had gepakt en daar het meeste uit gehaald. Ik heb geprobeerd, gefaald en weer geprobeerd, elke dag maar weer. Ik weet dat ik die houding meeneem in mijn toekomst, wat dat ook mag zijn.”

Wyman wil jonge veldrijdsters gaan begeleiden, binnen haar huidige ploeg. „Ik voel me goed binnen dit team en ik ga mijn nieuwe rol opnemen met evenveel overtuiging als dat ik mijn trainingen heb gedaan.”