Del Potro: ’Ik dacht dat mijn leven over was’

In oktober liep hij bij het toernooi in Shanghai een breuk in zijn knieschijf op. Hij moest hierdoor de Australian Open in Melbourne missen.

Del Potro speelt dinsdagavond in Delray Beach in de eerste ronde tegen de Japanner Yoshihito Nishioka. Hij heeft een zware tijd achter de rug. „Ik dacht dat mijn leven over was. Ik ben blij dat ik nu weer kan tennissen. Ik weet dat het moeilijk is om terug te keren op dit niveau. Maar ik heb dit al vaker meegemaakt en weet hoe ik hier mee om moet gaan”, aldus de Argentijn.