Ex-MotoGP-coureur Bautista maakt indruk als superbiker

Hij is dit seizoen de teamgenoot van de Brit Chaz Davies en opvolger van de Italiaan Marco Melandri die zijn heil heeft gezocht bij het GTR Yamaha-team. Bautista bevestigde de hoge verwachtingen die Ducati van de nieuwe V4 heeft als opvolger van de tweecilinder machine. Hij versloeg op het glooiende circuit met uitkijk op zee de Brit Tom Sykes die van Kawasaki naar BMW transfereerde en beide Kawa-rijders Leon Haslam en Jonathan Rea.

Michael van de Mark kwam in de aanloop naar de openingsrace van komend weekeinde niet verder dan een zevende tijd. De Yamaha-coureur ondervond problemen met een ‘spinnende’ achterband die blaren op de band veroorzaakte. “Daar moeten we een oplossing voor zien te vinden. Het is op Phillip Island meest een kwestie van overleven en de band zien heel te houden”, aldus de Rotterdammer die nog een stap voorwaarts met zijn YZF R1 denkt te kunnen maken.

Teamgenoot Alex Lowes die op dag 1 nog de tweede tijd noteerde zakte door een crash op de tweede dag naar de negende plaats op de gecombineerde tijdenlijst. Van der Mark denkt echter nog een stap voorwaarts te kunnen maken. “Het is op Phillip Island meest een kwestie van overleven en de band zien heel te houden”, zei de Rotterdammer.

Behalve het WK Superbike met overwegend 1000cc-machines start in Australië ook het Supersport FIM World Championship, waarin met lichtere 600cc-machines wordt gereden. In die klasse is Noord-Holland rijkelijk vertegenwoordigd met Jamie van Sikkelerus uit Akersloot op Honda CBR600RR, Glenn van Straalen uit Hoogkarspel en Abbekerker Rob Hartog die beiden op een Kawasaki ZX-6R gaan rijden. Zij zijn de enige, reguliere Nederlandse WK-deelnemers in deze klasse waarin Michael van der Mark in 2014 op Honda de wereldtitel behaalde.

Voor de neef van oud-TT-winnaar Wil Hartog wordt het zijn debuut in het wereldkampioenschap dat mede tot stand kwam dankzij crowdfunding. Vorig jaar werd hij in een speciale categorie van het WSS Europees kampioen.