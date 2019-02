Spaanse supercup op de schop

Rubiales heeft niet verteld welke vier ploegen in aanmerking komen voor een ticket voor de nieuwe versie van de supercup. Normaal spelen de kampioen en de bekerwinnaar tegen elkaar.

In de laatste editie van de Spaanse supercup was Barcelona in het Marokkaanse Tanger te sterk voor Sevilla (2-1). Rubiales is geen voorstander om Spaanse competitieduels in het buitenland af te werken. Hij stemde niet in om een competitieduel tussen Barcelona en Girona naar Miami te verplaatsen.