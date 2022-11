Loran de Munck vreest voor zweethandjes richting historische avond

„Waarschijnlijk komen ze vrijdagavond als ik naar Casimir Schmidt zijn meerkampfinale kijk”, lacht hij. „Dan lig ik ’s avonds misschien wel met zweethandjes in bed. Ik hoop maar dat ik een beetje kan slapen”, lacht hij.

De Munck, die sinds het EK-zilver door zijn teamgenoten ’vice’ wordt genoemd, plaatste zich als vierde voor de finale. Hij is de eerste Nederlander ooit in een WK-finale op voltige. „Ik vind het heel bijzonder om die persoon te zijn. Het lijkt misschien makkelijk, maar het is supermoeilijk om op dit toestel de finale te halen. Sommige mensen hadden het al over het binnenhalen van een WK-medaille, maar mijn eerste doel was om eerst maar eens die finale te halen. Ik ben überhaupt al heel blij dat dat is gelukt. Ik wil er nu van genieten, wat er ook gebeurt.”

Toch smaakt het in augustus gewonnen EK-zilver ook naar meer. „Ik heb me als vierde geplaatst en er zijn vier of vijf turners die rond de vijftien punten kunnen scoren. Dat wordt zwaar”, zegt De Munck, die zelf 14.833 punten neerzette in de kwalificaties.

„Maar mijn oefening moet en kan beter. Ik weet wat ik moet doen om het zaterdag beter te laten verlopen. In bepaalde gedeeltes zijn zeker nog een paar tiendes te winnen. Dan kan ik ook richting de vijftien punten gaan en zijn er kansen”, doelt hij op het podium.

Hoewel De Munck, door sommigen gezien als de nieuwe Epke Zonderland, de eerste Nederlandse WK-finalist is op voltige, won Nederland al wel een WK-medaille op dat toestel. Henricus Thijssen greep in 1903 goud bij de eerste WK uit de geschiedenis. Er werden destijds nog geen finales georganiseerd. De prestatie van Thijssen stamt uit de tijd dat de turnsport nog nauwelijks ontwikkeld was.

De voltige-finale in Liverpool begint zaterdag om 16.20 uur.

Casimir Schmidt Ⓒ ANP/HH

Casimir Schmidt

Casimir Schmidt komt vrijdagavond voor de tweede keer in zijn loopbaan in actie tijdens een meerkampfinale. De 27-jarige turner plaatste zich maandag als negende voor de eindstrijd.

Voor Schmidt gold de WK in Liverpool als een terugkeer op het internationale podium. Na een enkeloperatie in juni miste hij de EK in augustus en door de ingreep aan zijn linkerenkel werd de weg naar de WK een race tegen de klok. Pas drie weken voor de WK kon hij weer voluit springen.

In 2013 stond Schmidt voor de eerste en laatste keer in de meerkampfinale op het mondiale eindtoernooi. Toen eindigde hij als 18e.

In de finale zullen de ogen vooral gericht zijn op onder meer Wataru Tanigawa uit Japan, die zich als eerste voor de finale wist te plaatsen. Ook zijn landgenoot en olympisch meerkampkampioen Daiki Hashimoto behoort tot de grote kanshebbers voor goud. Carlos Edriel Yulo, die uit de Filipijnen komt maar in Japan traint, plaatste zich als derde en zal ook nauwgezet gevolgd worden.

De Chinees Zhang Boheng is de regerend wereldkampioen op de meerkamp. Na een mislukte kwalificatiewedstrijd hielp hij China woensdagavond aan de wereldtitel voor teams. Ook in de meerkamp behoort hij tot de kanshebbers.

De meerkampfinale van de mannen begint om 19.45 uur. Rond 22.10, na de rondgang langs de zes toestellen, is bekend welke turners op het podium eindigen.

Loran de Munck

Sanna Veerman Ⓒ ANP/HH

Sanna Veerman

Turnster Sanna Veerman (20) kan eigenlijk nog steeds niet geloven dat ze zaterdagmiddag samen met Naomi Visser in de WK-brugfinale staat.

„Het voelt nog steeds bizar”, zegt ze in aanloop naar de finale. „Toen ik wist dat ik het had gehaald dacht ik: ’what the fuck, ik heb gewoon een finale’. Als ik het filmpje terugkijk, krijg ik nog steeds kippenvel.”

De video van de kwalificatie-oefening waarmee ze zich als zesde plaatste heeft ze al meermaals bekeken. „Eigenlijk doe ik dat vrijwel nooit. Maar nu liep alles zoals het hoorde. Ik zie op dat filmpje dat ik precies doe waarvoor ik heb getraind. Alles viel op zijn plek.”

Veerman stond in 2019 al eens in de EK-finale aan brug, maar een WK-finale haalde ze nog nooit. Een paar weken geleden was het zelfs de vraag of ze de WK überhaupt zou halen. Tijdens het laatste kwalificatiemoment in Rotterdam blesseerde ze zich aan haar rechterenkel. Daardoor kon ze in Liverpool slechts één toestel turnen: brug. „Dat was wel een gek gevoel, wat ik ook heb uitgesproken naar de rest. Maar juist de andere turnsters gaven me vertrouwen. Ze zeiden dat ik met mijn brugoefening juist zou bijdragen aan de teamscore. Die gedachte hield ik in mijn achterhoofd.”

Dat de eerste drie Nederlandse turnsters in de kwalificatie een goede oefening turnden, gaf haar extra vertrouwen. „Daardoor kon ik voluit gaan en wist ik uiteindelijk de finale te halen.”

Eerder dit jaar ging het bij de EK in München bij de kwalificaties nog mis bij de afsprong en kon ze de finale vergeten. „Alle foutjes die ik de afgelopen periode heb gemaakt, hebben eraan bijgedragen dat ik nu scherper ben. Natuurlijk was het op die momenten zelf vervelend, maar nu valt alles op zijn plek.”

Haar eerste WK-finale gaat ze dan ook met vertrouwen in. „Ik heb er superveel zin in. Het wordt spannend, maar dat ga ik niet uit de weg. Ik wil genieten. Verwachtingen heb ik niet. Als ik mijn oefening uitvoer zoals in de kwalificaties, dan ben ik tevreden. Ik behoor al tot de top acht van de wereld, dat is al bizar.”

De brugfinale in Liverpool begint zaterdag om 17.02 uur.