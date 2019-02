Blom leidt bekerkraker in De Kuip

Charl Schaap en Jan de Vries zijn de grensrechters in de uitverkochte Kuip. Jeroen Manschot is aangesteld vierde official. Videoscheidsrechter Siemen Mulder en zijn assistent Mario Diks kijken mee vanuit Zeist.

Jochem Kamphuis leidt volgende week donderdag de andere halve bekerfinale tussen Willem II en AZ. Grensrechters Johan Balder en Richard Brondijk en vierde official Christiaan Bax zijn ook actief in Tilburg. Ook videoscheidsrechter Dennis Higler en zijn assistent Hessel Steegstra (AVAR) zijn voor het duel aangesteld.