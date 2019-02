Ritzege voor Colbrelli in Ronde van Oman

De Kazakse titelverdediger Alexei Loetsenko behield de leiding in het algemeen klassement.

De Belg Nathan Van Hooydonck, de Colombiaan Darwin Atapuma en de Amerikaan Ian Boswell reden al vroeg in de wedstrijd weg uit het peloton voor een lange vlucht. De Franse renners Damien Gaudin en Jeremy Leveau sloten zich nog bij het drietal aan. Van Hooydonck, Boswell en Atapuma hielden stand tot in de laatste kilometers, maar konden niet om de zege strijden. Colbrelli pakte in de sprint zijn kans en bezorgde zijn ploeg Bahrein-Merida de eerste overwinning van dit seizoen.

Woensdag staat de koninginnenetappe op het programma.